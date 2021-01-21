أنقرة (زمان التركية)- تجاوز إجمالي إنفاق رئاسة الشؤون الدينية التركية 6 وزارات خلال العام الماضي 2020.

إجمالي إنفاق الشؤون الدينية الذي وصل إلى 10.9 مليار ليرة العام الماضي، تجاوز ميزانيات وزارات “الخارجية، الطاقة والموارد الطبيعية، الثقافة والسياحة، الصناعة والتكنولوجيا، البيئة والتحضر، التجارة”.

وتم تحديد ميزانية رئاسة الشؤون الدينية هذا العام بمبلغ 12.9 مليار ليرة تركية.

بهذه الميزانية، تتفوق الشؤون على 7 وزارات. وهذه الوزارات هي كالتالي: الداخلية، الخارجية، الطاقة والموارد الطبيعية، الثقافة والسياحة، الصناعة والتكنولوجيا، البيئة والتحضر، التجارة.

ومن المتوقع أن تنفق رئاسة الشؤون الدينية 64.7 مليون ليرة على مشاريعها الاستثمارية خلال عام 2021 وذلك بعدما انفقت 74.6 مليون ليرة على المشاريع التي تضمنت مبنى الإفتاء وكلية حربوت بمدينة ألازيغ في عام 2020 الماضي.

وزادت مديرية الشؤون الدينية، فعاليتها تدريجياً في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية وزادت ميزانيتها بنحو 90 % من 2002 إلى 2020.