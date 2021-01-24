أنقرة (زمان التركية)ــ تستأنف اليونان وتركيا يوم الإثنين، المحادثات الاستكشافية بينهما مرة أخرى بعد انقطاع 5 سنوات، للنقاش حول عدة قضايا عالقة في البحر المتوسط وبحر إيجة.

وبعد تزايد الانتقادات الأوروبية نحو تركيا على مدار عدة أشهر بسبب التصعيد مع اليونان، ودعوة أثينا لفرض عقوبات على أنقرة، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليونان في 11 يناير الجاري إلى المشاركة في المحادثات الاستكشافية، والتعاون مرة أخرى من أجل الوصول إلى حلول للأزمات العالقة.

بعد المحادثات بين وزارتي الخارجية التركية واليونانية، تقرر عقد الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية في اسطنبول في 25 يناير.

من ناحية أخرى، فإن المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة ستنعكس إيجابيا على علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي الذي ينتظر من الرئيس رجب أردوغان وقف التوترات التي شهدتها المنطقة العام الماضي.

استئناف المفاوضات

تم إجراء أول محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا، في أنقرة عام 2002، بين مساعدي وزيرة الخارجية في البلدين.

وعقدت 60 جولة اجتماعات بين الطرفين حتى عام 2016. وعقدت الجولة الستون، في أثينا في مارس 2016.

بعد هذا التاريخ ، استمرت المحادثات، في شكل مشاورات سياسية، لكنها لم تستطع العودة إلى الإطار الاستكشافي.

قررت تركيا هذا العام وقف التوتر المتزايد مع اليونان في شرق المتوسط ​​والعودة إلى حوار بعد منح قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي أنقرة مهلة حتى القمة المقبلة في مارس للاستجابة للمطالب الأوروبية.

رحب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقرار استئناف المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية المسؤولة ويندي مورتون، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ماري أديبا، ووزارة الخارجية الإسبانية، أن قرار استئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا و “محل ترحيب”.

وكذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو اعتبر عودة تركيا للحوار رسالة إيجابية منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من خلال المفاوضات يهدف البلدان إلى إيجاد أرضية حلول “عادلة ودائمة وشاملة” لمشاكل بحر إيجة يمكن أن يقبلها الجانبان.

وستتضمن أجندة أنقرة ملفات نزع السلاح من الجزر اليونانية، والجرف القاري لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وحقوق سكان شمال قبرص التركية (جمهورية شمال قبرص التركية).