القاهرة (زمان التركية)- عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء خلال لقاء “سوزانا تريستال” المبعوثة الأوروبية لعملية السلام، عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن مبدأ حل الدولتين يعاني من تآكل فعلي على الأرض جراء ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية متزايدة في الأراضي المحتلة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وخلال اللقاء المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسار المستقبلي لعملية السلام في ضوء تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، أكد أبو الغيط على أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنساني وتقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على التطلع لدور أوروبي أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة استمع من المبعوثة الأوروبية لعرضٍ حول السياسات الأوروبية حيال القضية الفلسطينية، وخطط التحرك في المستقبل، وقد أكد أبو الغيط من جانبه أهمية وضع هذه القضية المحورية على قمة أجندة عمل المجتمع الدولي في الفترة المُقبلة، وضرورة التحرك بشكل متضافر وبتنسيق عربي-أوروبي من أجل إحياء حل الدولتين كأساس لعملية تفاوضية ذات أفقٍ زمني واضح، بغرض حل النزاع وليس مجرد إدارته.