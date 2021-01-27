أنقرة (زمان التركية)ـ خسر مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول بنسبة 0.27 في المائة وأغلق مساء الثلاثاء عند 1.536.11 نقطة.

بينما انخفض مؤشر BIST 100 بمقدار 4.10 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، فقد تحقق إجمالي حجم التعاملات عند مستوى 31.9 مليار ليرة تركية.

وتراجع مؤشر البنوك 0.20 بالمئة وهبط مؤشر الشركات القابضة 0.12 بالمئة. ومن بين المؤشرات القطاعية، كان التأجير التمويلي والتخصيم الأكثر ربحًا بنسبة 2.13 في المائة، وكانت الرياضة الأكثر خسارة بنسبة 2.39 في المائة.

هذا وينتظر صدور قرار سعر الفائدة للبنك المركزي التركي نهاية الأسبوع مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.