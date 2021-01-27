أنقرة (زمان التركية)- انتقد رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا، أوزتورك تورك دوغان، صمت وزارة الداخلية تجاه حالات الاختطاف القسري التي تشهدها البلاد.

وقال تورك دوغان خلال مؤتمر صحفي إن حالات الاختطاف القسري ارتفعت في تركيا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف تورك دوغان أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، متابعا: “بصفتنا منظمة حقوق الإنسان، نحارب هذا مع العائلات. أمهات السلام وأمهات السبت اللواتي يواصلن كفاحهن دون انقطاع، يمنحنا القوة لهذا المجتمع”.

وأشار تورك دوغان إلى أن جوكهان جوناش، الذي اختطف واحتجز لمدة 5 أيام في اسطنبول، تعرض لتعذيب شديد، من من “يسمون أنفسهم” غير المرئيين “.

وتساءل تورك دوغان عن المختفيين قسريا أيضا يوسف بيلجا تونتش وحسين غالب كوتشوك أوزيغيت، حيث قال: وجدنا جوكهان دوغان، ولكن أين يوسف بيلجا تونتش وحسين غالب كوتشوك أوزيغيت؟ على لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان أن تحقق في هذه الحالات ، فلا يمكن أن تبقى صامتة. يجب أن تفي الهيئة التنفيذية بواجبها في الإشراف على التشريع. توقف عن التحقق من الورق. منع تعذيب الناس واجبك.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.