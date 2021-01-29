اسطنبول (زمان التركية) – أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن أمله بعودة واشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف باسطنبول، الجمعة إننا “نأمل بعودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران الشقيقة”.

وأكد دعم تركيا منذ البداية للاتفاق النووي، وإسهامها في ذلك حتى قبل إبرامه.

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بشكل موسع، وسبل عقد الاجتماعات بعد تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا.

وفي سياق منفصل، تطرق تشاووش أوغلو إلى قضية البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا، لافتا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن البحارة بخير، مضيفا: “سنعلن أنباء سارة قريبا”.