أنقرة (زمان التركية)ـ مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (UNFICYP) في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر أخرى.

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 يوليو 2021.

من جانبها ردت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية -غير المعترف بها دوليا- على تمديد تفويض قوة حفظ السلام، وقالت إن عدم الحصول على موافقة سلطات شمال قبرص فيما يتعلق بالقرار يمثل نقصًا مهمًا.

وقال البيان “كما أكدنا في الماضي، فإن عدم الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي بشأن وجود قوة حفظ السلام في الجزيرة هو نقص مهم وتتجاهل حتى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام. رغم ذلك، نجد أنه من المفيد التذكير بأن قوة حفظ السلام الأممية يمكنها مواصلة أنشطتها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية بفضل حسن النية والسلوك البناء لسلطاتنا “.

قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وهي واحدة من أطول مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موجودة في الجزيرة منذ عام 1964، ويتم تمديد مهمة حفظ السلام كل 6 أشهر.