أنقرة (زمان التركية) – طالب فاتح أربكان رئيس حزب “الرفاه من جديد” ونجل رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان، بإغلاق القواعد العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في تركيا.

أربكان قال إنه يجب على تركيا إغلاق قاعدتي “كوراجيك وإنجيرليك” العسكريتين.

وشدد أربكان على ضرورة استمرار العلاقات التركية الأمريكية ولكن بشكل لا يسبب أضرارا للمنفعة التركية العامة، مشيرا إلى أن حزبي العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية تقف حائلا في مسار العلاقات بين البلدين.

ويرى مراقبون احتمالية قيام الرئيس أردوغان بتوظيف مثل هذه التصريحات في التذكير بالأوراق التي يمتلكها تجاه واشنطن وبروكسل أو الناتو في الوقت الذي لا يبدي أي منهما حمساً كبيرا تجاه غصن الزيتون الذي يمده لهما.

وفي سياق منفصل وخلال حديثه عن التحالف بين الأحزاب، أعلن أربكان أنه لا يميل إلى التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري.

وكان فاتح أربكان، قد أعلن مؤخرا عن اكتمال قدرات حزبه “الرفاه من جديد” السياسية والتنظيمية.

وقال “أربكان”، الذي كان قد أسس حزب “الرفاه من جديد”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018: “اعتبارا من اليوم نحن قادرون على دخول الانتخابات بمفردنا، فضلا عن إجراء بعض التقييمات والمفاوضات لتشكيل العمود الفقري لتحالف ثالث. من الممكن أن نطبق أحد هذين الخيارين”.

وأضاف أن حزبه أتم عمله التنظيمي في 81 محافظة وأكثر من 900 دائرة، وتجاوز 100 ألف من عدد الأعضاء.