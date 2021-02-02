أنقرة (زمان التركية)- حذرت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، بسبب منشور عن “مجتمع الميم” الذي يشار به إلى المثليين جنسيًا.

صويلو وصف خلال تغريدة على تويتر، المثليين جنسيا بـ”المنحرفين”، حيث قال: تم اعتقال 4 منحرفيين من المثليين جنسيا الذين أهانوا الكعبة المشرفة في جامعة البوسفور.

بعد هذه الكلمات التي قالها وزير الداخلية، اعترض العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على التغريدة مشيرين إلى أنها تعد “جريمة كراهية ضد فئة محمية”.

وضعت تويتر ملاحظة تحذيرية على تغريدة صويلو التي تسببت في حالة غضب، وذلك على غرار الطريقة التي طبقها لأول مرة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتتضمن الملاحظة التي أضافها تويتر البيانات التالية: “انتهكت هذه التغريدة قوانين Twitter بشأن السلوك الذي لا يشجع على الكراهية. ومع ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون من المصلحة العامة إبقاء التغريدة متاحة”.

ولكن صويلو لم يتراجع، حيث نشر تغريدة مماثلة مرة أخرى. وكرر صويلو لفظ “المنحرف” مرتين في منشوره.

يذكر أن جامعة البسفور بمدينة إسطنبول، شهدت واقعة مثيرة للجدل خلال الأيام الماضية بعد قيام عدد من طلاب الجامعة بالتطاول على الكعبة المشرفة باستخدام بوضوع رمز للمثليين في صورة بدلا من الكعبة، ضمن فعالية بنادي الفنون بالجامعة.