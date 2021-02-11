أنقرة (زمان التركية) – استقال 9 إداريين من إدارة منطقة سلطان بيلي في إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري، مما أدى إل سقوط الإدارة.

وقال رئيس منطقة سلطان بيلي، حياتى بوزكايا، في بيان حول هذه الواقعة، إن الاستقالة الجماعية كانت خطأ سياسيًا.

ونشر بوزكايا بيانا على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “اعتبارًا من الآن، سقطت إدارة منطقة سلطان بيلي التابعة لحزب الشعب الجمهوري نتيجة لاستقالة 9 إداريين.

تسبب هذا الخطأ السياسي في إلحاق ضرر كبير بمنظمتنا وسلطان بيلي، وسوف يستمر هذا الضرر”.

وتابع بوزكايا: “هؤلاء الأشخاص كنا وقعنا فيهم ثقتنا ولكنهم خدعونا، وسيثق بهم أشخاص آخرون ويطعنونهم من ظهورهم أيضا. الشيء الوحيد الذي يزعجنا هو أن الجهود والنضال الذي بذلناه على مدى سنين تم القضاء على مكتسباته بين عشية وضحاها. لسوء الحظ، قام هؤلاء الأصدقاء بإنهاء الزخم السياسي الذي حققناه في سلطان بيلي من أجل مصالحهم”.

وأنهى بوزكايا بيانه قائلا: “لن أشرح كثيرًا حتى لا يتضرر حزبنا أكثر من ذلك. أعتقد أن منظمة حزب الشعب الجمهوري سترى ما تم إنجازه وستقدم الإجابة اللازمة عندما يحين الوقت. الحمد لله رؤوسنا دائما منتصبة وجباهنا بيضاء دائما. سنواصل كفاحنا مع زملائنا. أتمنى للجميع التحية والاحترام”.‏