القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مساء الإثنين، باعتبارها تشكل تصعيدا خطيرا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية الثلاثاء إن الأمين العام أكد على تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.

وتعرض مطار أربيل الذي تتواجد فيه قاعدة عسكرية أمريكية لهجمات صاروخية مساء أمس، أسفرت عن حالة وفاة وإصابات.

وفي سياق آخر، أضاف البيان أن الأمين العام أكد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

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