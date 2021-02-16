إسطنبول (زمان التركية) – بيعت ثلاث قمصان موقع عليها من قبل اللاعب التركي مسعود أوزيل بإجمالي 36 ألف و50 يورو في حفل جاء بعد انتقاله إلى فريق فنربخشة.

قميص نجم فنربخشة الذي وقعه مسعود أوزيل، والذي يحمل اسمه ورقم 67، حطم بذلك الرقم القياسي على موقع سويت شيرت الإلكتروني.

المَبيعات القياسية السابقة على الموقع المذكور كانت من نصيب قميص اللاعب نيمار جونيور الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان، والذي تم بيعه مقابل 13000 يورو.

وحتى الآن لم يتمكن مسعود أوزيل من تقديم أداء جيد في غضون 195 دقيقة في 4 مباريات لعبها بقميص فنربخشه، على العكس من اللاعب المصري مصطفى محمد الذي جلب السعادة لجمهور ناديه الجديد جالطة سراي، منذ مباراته الأولى، حيث أحرز أهدافا حاسمة خلال المباريات الأربعة التي لعبها مع ناديه الجديد.