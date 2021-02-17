إسطنبول (زمان التركية) – تبوأت فتاة تركية المركز الأول في مسابقة كاريبو الدولية للرياضيات التي أقيمت في كندا.

الشابة التركية داملا يغمور من مدينة كيرشهير وسط تركيا أجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح وأصبحت بطلة العالم بين ألفي 283 طالبًا في “مسابقة كاريبو الدولية للرياضيات” التي تقام مرة كل عام.

ما هي مسابقة كاريبو الدولية للرياضيات؟

كاريبو هي منظمة تعنى بالرياضيات ويقع مقرها في كندا وتهدف إلى أن يستمتع الطلاب بالرياضيات ويقضوا أوقاتًا ممتعة وهم يقومون بحل الأسئلة الرياضية.

ومسابقة كاريبو الدولية للرياضيات هي مسابقة عالمية للرياضيات تجرى عبر الإنترنت 6 مرات تمهيدية في السنة للأعمار: 2 ، 3-4 ، 5-6 ، 7-8 ، 9-10 ، 11-12 سنوات، للمسابقة الرئيسية التي تقام مرة في السنة، وذلك باللغات الثلاث وهي الإنجليزية والفرنسية والفارسية.

وتقدم منظمة كاريبو للمدارس والطلاب المشاركين في المسابقة فرصة الوصول قبل الامتحان إلى مواد متعلقة بالمسابقة، كالاطلاع على أسئلة المسابقة الخاصة للأعوام السابقة.

https://kirsehirhaberturk.com/m-haber-34222.html