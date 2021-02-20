أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى أوروبيا والرابعة عالميا في استخدام العملات المشفرة.

ووفقا للدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد بدأ استخدام العملات المشفرة على نطاق واسع، خاصة في إفريقيا وآسيا.

والدراسة التي أجريت على أكبر 74 اقتصادا في العالم في دول أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا، كشفت أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى في استخدام العملات المشفرة بنسبة 33 في المائة.

وبعد نيجيريا تأتي فيتنام بنسبة 21%، ثم الفلبين بنسبة 20%، بعدهما تأتي تركيا بنسبة 16%.

وبهذه النسبة تترأس تركيا قائمة الدول الأوروبية من حيث استخدام العملات المشفرة.