أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي مصطفى قارا علي أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأخذ احتمالية عقد انتخابات مبكرة على محل الجد أكثر من الآخرين.

وأوضح قارا في مقال بصحيفة قرار التركية أن التحركات الأخيرة توضح أن أردوغان يأخذ في عين الاعتبار الدراسة التحليلية التي توضح أن الأوضاع في البلاد لن تتحسن لصالح حزبه، مفيدا أن أردوغان لا يتوقف عن إعطاء رسائل قوية في خطاباته حول احتمالية انعقاد الانتخابات في أي لحظة.

وأكد قارا علي أوغلو أن أردوغان ينظر بجدية أكثر من الآخرين إلى احتمالية دفع الأوضاع القائمة في البلاد السلطة الحاكمة إلى عقد انتخابات مبكرة في موعد مبكر عما تشير إليه التوقعات.

الصحفي التركي قال: “وبالنظر إلى خطاباته خلال الآونة الأخيرة، فإنه يحفز قاعدته الحزبية للاستعداد للانتخابات أكثر من سائر القيادات الأخرى. بل إن الأحزاب المعارضة الراغبة في عقد انتخابات فورا لا تتحدث في خطاباتها عن الانتخابات المبكرة بقدر حديث أردوغان عنها”.

هذا وذكر قارا علي أوغلو أن تركيا ستشهد منذ الآن فصاعدا أياما مليئة بالجدل من أجل إدارة الأوضاع بشكل أو بآخر حتى عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة مؤكدة إن لم يستطع أردوغان تغيير المعادلة الحالية في البلاد.