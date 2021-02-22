أنقرة (زمان التركية)- أكد رئيس غرفة المهندسين المعماريين، في أنقرة أن القصر الرئاسي الذي شيده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة سيكون في حكم العدم، حتى إذا تم الاستئناف على القرار القضائي الصادر بحقه.

وأصدر العام الماضي القضاء التركي قرارًا بإلغاء قرار رئاسي سمح بتشييد قصر رئاسي على مزرعة أتاتورك للغابات في أنقرة.

مجلس الدولة في تركيا ألغى في سبتمبر الماضي القرار رقم 271، الصادر عام 2014 والذي مهد الطريق لبناء المباني العامة في المناطق التاريخية.

رئيس غرفة المهندسين المعماريين، تيزجان كاراكوش جاندان، قال إنه يمكن الاستئناف على قرار الإلغاء، لكن لن يكون هناك قرارًا مختلفًا، وبعدها سيكون القصر في حالة عدم.

جاندان الذي ذكر أنهم دعوا إلى “إخلاء القصر الرئاسي” مباشرة بعد قرار الإلغاء، أضاف أن جلوس شخص يمثل الدولة في مكان غير قانوني هو فضيحة دولية ضخمة. المكان الشرعي والقانوني الذي يمثل الدولة هو قصر تشانقايا.

وأشار جاندان إلى أنه بعد تأييد قرار الإلغاء في الاستئناف، ستقرر الجمعية وضع القصر الرئاسي، “لأنه ليس مجرد مساحة، إنه المكافئ المكاني للتسوية مع النظام”.