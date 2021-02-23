أنقرة (زمان التركية)- دعا تقرير أممي للإفراج الفوري عن طالب عسكري حُكم عليه بشكل غير قانوني بالسجن المؤبد.

الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن الطالب العسكري دينتشار صاكا أوغلو، محتجز تعسفيًا ولم يتم فحص التهم الموجهة إليه بحيادية.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عن، الطالب العسكري وأدرج بإيجاز المعلومات التالية في تقريره: “لقد تم تمديد فترة الاعتقال دون داع، ولم يسمح للمتقدم بالحصول على مساعدة قانونية، كما لم يتم الإبلاغ عن الاتهامات بوضوح في الوقت المناسب، ووجد أن الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام أثناء المحاكمة انتهكت مبدأ قرينة البراءة ومبدأ حيادية القاضي”.

أضف التقرير “العقوبة صدرت لجميع المتهمين ولم يتم فرض عقوبة فردية، ولم يُسمح بإثبات العلاقة بين المحامي والمتهم كما هو مطلوب وانتهكت السرية. كما تعرض المحامون للتهديد والترهيب، ولم يتم سماع عدد كافٍ من الشهود، ولم يتم تقديم أدلة مؤيدة أو التحقيق من قبل المدعي العام، ولم يُسمح للمتهم بحضور بعض الجلسات. وتعرض المدعي لضغوط أثناء التحقيق وأجبر على توقيع محضر”.

أكد التقرير أن الحكومة لم ترد على هذه المزاعم، ولوحظ أن “المسؤولية الجنائية للمدعي، التي تتجاوز الشك المعقول، لم يتم فحصها بشكل فردي بسبب المحاكمة الجماعية، وأن المدعي وجميع المتهمين حُكم عليهم بالسجن المؤبد دون تفرقة”.

وشهدت جلسة النطق بالحكم التي عقدت في في يوليو الماضي، الحكم على 70 طالبًا سابقًا في الكلية الجوية بالسجن مدى الحياة بتهمة “انتهاك الدستور”.

وبعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.