أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب التركي أورهان بورصالي، أن الرئيس رجب أردوغان قد يسعى لخلق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل جني ثمار شعار “العداء لأمريكا” قبيل انتخابات محتملة.

وأوضح بورصالي في مقال بصحيفة “جمهورييت” التركية، أن مسببات الأزمات بين واشنطن وأنقرة كثيرة، بينها “شراء تركيا الدفعة الثانية من صواريخ إس 400 الروسية”، و”الأوضاع في سوريا بعد تقسيم محتمل لها”، و”اختلاف وجهات النظر فيما يخص قضايا شرق البحر المتوسط”، بالإضافة إلى “حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير المتدهورة في تركيا”، وملفات تخص روسيا وإيران!

وجاء في مقال بورصالي: “ما الذي يمكن أن تفعله حكومة حزب العدالة والتنمية في مواجهة إصرار الولايات المتحدة وصلابتها؟ هل ستخلق على الأقل صراعًا من خلال معارضة الولايات المتحدة؟ إذا رأت أنها يمكن أن تحول العداء لأمريكا إلى حملة وطنية بطريقة ما يمكن أن تحصل على دعم 3 ملايين ناخب”.

وأكد الكاتب أن أردوغان قد يخلق صراعًا “مؤقتًا” مع الإدارة الأمريكية الجديدة قبل فترة وجيزة من الانتخابات المقبلة، قائلا: “من المؤكد أن هذا الصراع سيكون مقتصرا على أيام الدعاية والترويج للانتخابات ومن ثم ستعود المياه إلى مجراها الطبيعي وسيتم نسيان كل شيء بعد الانتخابات، تمامًا كما تم نسيان هتلرية ميركل” في إشارة إلى هجوم أردوغان السابق على ميركل قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة ووصفها بالنازية.