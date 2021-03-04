أنقرة (زمان التركية) – زعم عضو بمجلس بلدية إسطنبول الكبرى أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أول انتخابات رئاسية مقبلة.

عضو لجنة الموازنة والتخطيط عن حزب الشعب الجمهوري أديز زيرك صرح بذلك خلال مشاركته في برنامج على موقع polemikhaber الإخباري، مع الصحفي دنيز آساي حول آخر التطورات في الساحة السياسية.

وفي هذا الإطار زعم زيرك أن إمام أوغلو: “سيفوز بالانتخابات الرئاسية، لأنه فاز مرتين بالفعل. فاز بانتخابات البلدية المقامة في 2019 ومن ثم فاز مرة ثانية بعد قرار إعادة الانتخابات”.

من ناحية أخرى أكد الرئيس رجب اردوغان في عدة مناسبات عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 2024 والفوز بها.

يذكر أن استطلاع رأي لمؤسسة متروبول للدارسات، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أشار إلى أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، تفوقا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويذكر المراقبون أن فرصة إمام أوغلو للفوز بالانتخابات الرئاسية أكبر من أردوغان، لانحداره من أصول محافظة، حيث يلعب ذلك دورا مهما في توجه محافظين إلى دعمه باعتباره بديلاً عن أردوغان الذي يوجه خطابه إلى الفئة ذاتها.