أنقرة (زمان التركية)- قال الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، إن الرئيس رجب أردوغان، ألمح في عدة مناسبات لعودة صهره بيرات ألبيراق إلى الحياة السياسية مرة أخرى بعد استقالته من وزارة الخزانة والمالية التركية.

سيلفي المحسوب على النظام الحاكم، أوضح في مقال بصحيفة “حرييت” أن أردوغان تحدث عن صهره واستقالته من وزارة الخزانة والمالية في المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في إزمير، ثم في مجموعة حزب العدالة والتنمية قبل أسبوعين. وتطرق أمس إلى قضية ألبيراق في أربعة مواقع بالضبط خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية.

وأضاف سيلفي أن أردوغان يشيد في كل تصريحاته بالخدمات التي قدمها ألبيراق عندما كان وزيرا للطاقة، في إشارة إلى إمكانية عودته كوزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، حيث شغل هذا المنصب خلال الفترة من 2015-2018.

وفي سياق منفصل، أشار سيلفي إلى أنه في الوقت الحالي، هناك قضيتين على جدول أعمال نواب حزب العدالة والتنمية. أحدهما هو إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، والآخر هو رفع الحصانة عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

وذكر الكاتب التركي أن حزب العدالة والتنمية لا ينظر إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي على أنه الطريق الصحيح، لأنه سيقابل برد فعل من قبل كل من الناخبين من الجيل Z والأكراد.

كما أوضح سيلفي أنه لم يتم حتى الآن تحديد خارطة طريق فيما يتعلق برفع الحصانة عن نواب الحزب الكردي.