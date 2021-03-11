أنقرة (زمان التركية) – أدلى نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالبرلمان أوزجور أوزال بتصريحات اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأسيس “دولة الحزب الواحد”.

جاء انتقاد المعارضة هذا على خلفية تصريحات أردوغان الأخيرة التي اتهم خلالها الشعب الجمهوري بالتطلع إلى العهود التي كانت تركيا يحكمها نظام الحزب الواحد ولا يسمح بوجود أحزاب سياسية تمثل طوائف الشعب المختلفة في السنوات الأولى من تأسيس تركيا الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك وأصدقائه.

لكن أوزال رفض اتهامات أردوغان وأكد أنه من أعاد تركيا إلى أيام الحزب الواحد”، مذكرًا بأن حزب الشعب الجمهوري، حزب أتاتورك المؤسس للدولة، هو الذي نقل البلاد من نظام الحزب الواحد إلى النظام متعدد الأحزاب في عام 1945.

وأضاف أن “تركيا باتت دولة في عهد أردوغان يقرر شخص واحد كل شيء ويتولى التعيينات في جميع مؤسسات الدولة. بل يسعى أردوغان لتشكيل حزب معارض يحظى باستحسانه ويتحرك في إطار أوامره”، في إشارة منه إلى النائب محرم إينجه الذي انفصل عن حزب الشعب الجمهوري ليؤسس حزبا جديدا يدور في فلك الحزب الحاكم، كما ترى المعارضة.

وأضاف أوزال أن حزب الشعب الجمهوري هو الذي أهدى لهذا البلد النظام المتعدد الأحزاب، إلا أن أردوغان ألغى هذا النظام في عهده ليعيد البلاد مرة أخرى إلى عهود الحزب الواحد، بل بدأ يطبق ديكتاتورية الحزب الواحد.