بارتين (زمان التركية)ــ سجلت عشرات حالات الغثيان والإسهال في مدينة أماصرة بمقاطعة بارتين شمال تركيا، مع شكوك بتلوث شبكة مياه الشرب.

وأعلنت السلطات بدأ التحقيق بسبب زيادة حالات حالات آلام البطن والغثيان والإسهال في أماصرة.

واستقبل المستشفى الحكومي في أماصرة 103 أشخاص من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 6 آلاف 600 شخصا مع شكوى من الإسهال والغثيان منذ يوم الخميس.

في حين أن غالبية الذين تقدموا إلى المستشفى خرجوا بعد العلاج بالمصل، اتخذت فرق مديرية الصحة الإقليمية إجراءات للوقوف على سبب المشكلة.

وأخذت عينات من المنطقة حيث وصلت المياه إلى المدينة وخط أنابيب المياه من قبل الفرق وأرسلت إلى المختبر.

كما أغلقت نوافير الحي في القضاء من قبل فرق البلدية.

صرح رئيس بلدية أماصرة، ريكاي تشاكير، عبر حسابه على تويتر، أنه بسبب زيادة حالات الإسهال، بدأت البلدية والفرق الصحية في تنفيذ الضوابط اللازمة في جميع الموارد المائية.

شاكر دعا الموطنين إلى غلي الماء قبل شربه، وقال: “من الأهمية بمكان غلي مياه الينابيع، خاصة في أحيائنا، قبل استخدامها، حتى يتم العثور على نتيجة واضحة حول هذا الموضوع”.