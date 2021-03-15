أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي نجاتي دوغرو، إن أسطورة الرئيس رجب طيب أردوغان، انتهت وأنه بات عاجزا عن بث الأمل في الشعب التركي.

وأضاف دوغرو في مقال بصحيفة سوزجو التركية، أن الفرصة قد حانت للمعارضة كي تعيد تركيا إلى الأيام الجميلة والهادئة التي ستنعم فيها بالثقة وتواصل فيه المضي قدما، قائلا: “المعارضة ستعيد تركيا إلى تلك الأيام، وبالفعل كمال كليجدار أوغلو وميرال أكشينار نزلوا إلى الشوارع وسط المواطنين وأصبحوا يرددون بكثرة عبارة (سنشهد أياما جميلة) في اجتماعاتهم التي ينصتون خلالها إلى شكاوى التجار”.

وأوضح الصحفي نجاتي دوغرو أن الشعب التركي بات يستمد الأمل من المعارضة، قائلا: “لكن كيف سيحدث هذا؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف سيفعلونه؟ وكم سيستغرق هذا؟ وماذا ينتظرون من الشعب فعله بعدما يمنحهم صوته الانتخابي كي يتمكن من رؤية تلك الأيام الجميلة؟ لقد حان الوقت للكشف عن كل هذا”.