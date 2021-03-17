أنقرة (زمان التركية)- احتج نواب في البرلمان التركي اليوم الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وخلال الاحتجاج رفع نواب البرلمان صور جرجرلي أوغلو، منددين بقرار إسقاط العضوية عنه، ومؤكدين أنه قرار غير دستوري.

وعقب قراءة قرار إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو في البرلمان، غادر نواب حزب العدالة والتنمية قاعة البرلمان.

ووصف نواب حزب الشعوب الديمقراطي، حزب العدالة والتنمية بـ”الانقلابيين”.

وتم إسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر بتهمة الدعاية للتنظيمات الإرهابية.

وعلق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، بأنه لا يعترف به، لأنه قرار غير دستوري.

وتابع النائب السابق: “القرار كان مليئا بالمخالفة من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي، أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري. أنا لن أترك البرلمان. جئت بتصويت 90 ألف شخص. لقد جئت إلى هنا من خلال التصويت. جئت بالتصويت الحلال مثل لبن الأم. لن نحني رؤوسنا”.

وأكد جرجرلي أوغلو أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو، مشيرا إلى أنه صفع الحكومة على وجهها من خلال فضح جرائم التفتيش العاري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيره.