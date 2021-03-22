أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات التركية رئيس جمعية حقوق الإنسان ومسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خلال حملات أمنية موسعة اليوم الاثنين، شملت ثلاث ولايات تركية.

العملية الأمنية التي شهدتها ولايات أنقرة وإسطنبول وأضنة، أسفرت عن اعتقال أوزتورك توركدوغان الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان في أنقرة.

كما تم اعتقال المتحدث باسم مجلس أنقرة النسائي من حزب الشعوب الديمقراطي، زينو بيراموغلو، وعضو مجلس الحزب علي أوزكان، فضلا عن ثلاث رؤساء شعب مشتكين للحزب في عدد من المقاطعات التركية هم: “شكريا إركان، وحسين جيفر، وبيتول قوجا”.

وفي إسطنبول، تم اعتقال 10 أشخاص خلال مداهمة 15 عنوانا، وكان من بين المعتقلين الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي في كاغيثهانه أيهان يلدز وبهيه دمير والرئيس المشارك لمنطقة بشيكتاش رمزي بور.

وفي أضنة، تم اعتقال 15 شخصًا بدعوى أنهم كانوا “يقومون بدعاية لمنظمة” عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي تنظر المحكمة الدستورية دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. ويوم أمس الأحد اعتقلت الشرطة عمر فاروق جرجرلي أوغلو بعد أن اعتصم في البرلمان أربعة أيام إحتجاجا على إسقاط عضويته البرلمانية.