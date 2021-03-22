أنقرة (زمان التركية)- قالت بيانات رسمية إن معدل البطالة في تركيا سجل انخفاضا بحوالي 0.5 نقطة العام الماضي الذي شهد تفشي وباء كورونا مقارنة بالعام الذي يسبقه.

معهد الإحصاء التركي، قال إن معدل البطالة في 2020 سجل يبلغ 13.2 في المائة.

وأوضح بيان معهد الإحصاء أن عدد المشتغلين انخفض مليون و 268 ألف شخص ليصل إلى 26 مليون و 812 ألف عامل في عام 2020 مقارنة بالعام السابق له، وبلغ معدل التشغيل 42.8٪ بانخفاض 2.9 نقطة مئوية.

وتشكك المعارضة التركية في بيانات هيئة الإحصاء خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة والنمو والتضخم.

وانخفضت القوة العاملة بمقدار مليون و676 ألف شخص لتصل إلى 30 مليون و873 ألف نسمة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 49.3٪ بانخفاض قدره 3.7 نقطة مئوية.

وفي الفئة العمرية 15-64، بلغ معدل البطالة 13.4٪ بانخفاض 0.6 نقطة مقارنة بالعام السابق، ومعدل البطالة غير الزراعية 15.4٪ بانخفاض 0.7 نقطة مئوية. في هذه الفئة العمرية، بلغ معدل التوظيف 47.5٪ بانخفاض 2.8 نقطة مئوية، ومعدل المشاركة في القوى العاملة 54.9٪ بانخفاض 3.6 نقطة مئوية.

كما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 25.3٪ بانخفاض 0.1 نقطة مقارنة بالعام السابق، وانخفض معدل التوظيف 3.9 نقاط إلى 29.2٪. في نفس الفترة، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 5.3 نقطة إلى 39.1٪.

وبلغت نسبة غير الملتحقين بالتعليم والعمل 28.3٪ بزيادة قدرها 2.3 نقطة عن العام السابق.

وخلال عام 2020، كان 17.6٪ من المشتغلين في الزراعة، و20.5٪ في الصناعة، و5.7٪ في البناء، و56.2٪ في قطاع الخدمات. مقارنة بالعام السابق، ارتفعت حصة القطاع الصناعي من المشتغلين بمقدار 0.7 نقطة، وارتفع نصيب قطاع البناء بمقدار 0.2 نقطة، وانخفض نصيب قطاع الزراعة بمقدار 0.6 نقطة، وانخفض نصيب قطاع الخدمات. بنسبة 0.3 نقطة.

يشار إلى أن العديد من قطاعات الأعمال في تركيا والعالم تأثرت جراء إجراءات الغلق وحظر التجوال والسفر.