أنقرة (زمان التركية)ــ يرغب نادي فنربخشة في استقدام مدرب أجنبي في الموسم الجديد، وفي إطار ذلك تواصل النادي مع 4 مدربين هم: يواكيم لو، غالاردو، ماوريتسيو ساري، وزلاتكو داليتش.

مع فسخ فنربخشة عقده مع المدرب أرول بلوت دون انتظار انتهاء هذا الموسم، بدأ النادي البحث عن مدرب جديد مرة أخرى كما في السنوات الثلاث الماضية.

هناك أسماء ذوي خبرة بين المرشحين، يحتل المركز الأول من بين هذه المرشحين “يواكيم لو” الذي سيودع المنتخب الألماني في نهاية الموسم، سيلتقي رئيس النادي علي كوتش مع “يواكم لو” الذي درب فريق نادي فنربخشة في عام 1998-1999.

كما زعمت الصحافة الأرجنتينية أن مارسيلو غالاردو يريد أن يدرب فنربخشة، والمدرب الأرجنتيني حاصل على 12 كأسا، اثنان منها في كأس ليبرتادوريس في ريفر بليت.

أراد فنربخشة أن يجعل زلاتكو داليتش مسؤولاً عن فريقه في بداية الموسم الذي بدأه مع المنتخب الكرواتي، لكن المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، أشار إلى أنه سيفكر في ذلك بعد كأس الأمم الأوروبية 2020.

وزُعم أن رئيس النادي علي كوج التقى بالمدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري وتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ. وسيعقد علي كوتش اجتماعا آخر الأسبوع المقبل مع ساري المتفرغ حاليا، من ناحية أخرى التقى كوتش بإيمري بيلوز أوغلو. بيلوز أوغلو، سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.