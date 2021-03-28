أنقرة (زمان التركية) – رفعت المنظمات المالية الدولية توقعاتها بشأن قيمة الليرة التي تأثرت على خلفية الإقالة الرابعة لرئيس البنك المركزي التركي خلال 20 شهرا.

وأسفر القرار الذي اتخذه الرئيس رجب أردوغان على خلفية رفع سعر الفائدة، عن فقدان الليرة أكثر من 10 في المئة من قيمتها.

ممثلو منظمات الاستثمار الدولية كشفوا في حديثهم إلى وكالة بلومبيرج عن توقعات سيئة بشأن مستقبل الليرة التركية.

وفي هذا الإطار توقع فينيكس كالين من البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال أن تفقد الليرة التركية نحو 20 – 40 في المئة من قيمتها خلال الأشهر القادمة وأن يدفع هذا الأمر المركزي التركي إلى اتخاذ إجراءات سياسية عنيفة.

وتوقع كالين أيضا أن يرتفع الدولار بنحو 18 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2021 ليسجل 9.7 ليرة.

مؤسسة الخدمات المالية ويلز فارغو رفعت توقعاته لسعر الدولار بنهاية العام من 7.50 إلى 9 ليرات.

وأفاد مدير بنك ويلز فارغو، بريندان ماكينا، أن توقعاته السابقة لسعر الدولار كانت تشير إلى تسجيله 7.50 ليرة بنهاية العام الجاري غير أنهم أعادوا النظر في توقعاتهم عقب تغيير رئيس البنك المركزي التركي.

وفي حديثه مع وكالة بلومبرج أوضح هنريك جولدبيرج، الخبير الاستراتيجي في شركة Coex Partners الاستثمارية ومقرها لندن، أنهم يترقبون ارتفاع سعر الدولار إلى 9.25 ليرة خلال الأشهر الستة القادمة وأن هذا الوضع سيجبر البنك المركزي التركي على فرض زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وذكر كبير استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة الاستثمار السويدية SEB AB، بر هامرلوند، أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعا سريعا أمام الليرة مشيرا إلى توقعهم ارتفاع الدولار إلى 8.50 ليرة في غضون شهر وأن تتراجع قيمة الليرة بقدر معدلات التضخم خلال المرة التالية.

هذا وصرح هامرلوند أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال الاثني عش شهرا القادمة بين 9.10 و9.20 ليرة.