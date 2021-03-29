أنقرة (زمان التركية) – فيما يعكس مشهد البطالة في تركيا، تلقت بلدية أضنة زيادة هائلة في طلبات التوظيف لشغل 200 فرصة عمل.

وأعلنت البلدية عن توافر عدد من الوظائف من بينها سائق شاحنة وموظف مكتبي وعامل بالحدائق العامة، فيما تقدم لتلك الوظائف حتى هذه اللحظة 52 ألف شخص من بينهم 45 ألف من خريجي الجامعات.

وعلق رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، قائلا: “للأسف هذا هو الوضع الذي بلغته البلاد. هذه البطالة تسحق البلديات. هذه هي المرحلة التي ستبلغها البلاد عند إقامة هذا الكم من الجامعات وعدم توفير مجالات عمل وفقا لعدد خريجيها. الشباب عاجز ولا يسعه فعل شيء. نحن نعمل على مد اليد إليهم كلما كان هذا ممكنا، لكن يصبح الأمر صعبا عند مرحلة ما. هذا الوضع يسحقنا أيضا كبلديات”.

وتشير الإحصاءات الرسمية المعلنة مؤخرًا إلى أن تعداد البطالة في تركيا يبلغ 4 مليون و61 ألف شخص.

الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونماز شكك في الأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية حول نسبة العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن 1 من كل 4 أشخاص يعاني من البطالة في تركيا.