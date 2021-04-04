أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي هاتاي سبور على منافسه غلطة سراي بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الثاني والثلاثين في الدوري الممتاز.

واستهل نادي هاتاي سبور التهديف في الدقيقة الحادية والعشرين عبر لاعبه مامي بيرام ضيوف، وأحرز لاعب هاتي سبور، روبن ريبيرو، هدف فريقه الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين. وعاود مامي بيرام ضيوف التهديف في الدقيقة الثانية والسبعين ليهدي ناديه الهدف الثالث والأخير بالمباراة التي استضافها هاتاي سبور على ملعبه باستاد أتاتورك.

وشهدت الدقيقة التاسعة والسبعين حصول لاعب نادي هاتاي سبور، بوبوف، على بطاقة حمراء ليكمل النادي المباراة بعشرة لاعبين.

وتعد هذه الخسارة الثالثة لنادي غلطة سراي خلال الخمس مباراة الأخيرة التي لعبها، حيث اختتم نادي غلطة سراي الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.

وبهذه النتيجة اقتنص نادي هاتاي سبور فوزه الرابع عشر ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.