قرطاج (زمان التركية)ــ التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، في قصر قرطاج.

يأتي ذلك في إطار رئاسة تونس للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة إنه جرى خلال اللقاء استعراض المحطات التاريخية المهمة في مسيرة عمل جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومحاولات تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي صدرت حولها قرارات عن القمة العربية الثلاثين في تونس، بتاريخ 31 مارس/ آذار 2019.

وأضاف أن الأمين العام وجه الشكر إلى الرئيس التونسي على ما أبداه من دعم كبير لعمل الجامعة، لتقوم بدورها المأمول، ولمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية والإقليمية الجديدة.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد أيضا تأكيد الرئيس سعيّد في هذا المجال على أهمية تطوير وتفعيل جامعة الدول العربية وآلياتها لتكون بحجم تطلعات وطموحات شعوب دولها الأعضاء، وكذا بحجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تتطلب من جميع الدول العمل بشكل جماعي لدرء المخاطر وجلب الاستقرار والتقدم لها، وذلك من خلال إعادة مراجعة وصياغة ميثاق الجامعة والإطار الفكري الذي ينظم عملها.

وذكر البيان أن اللقاء شهد كذلك تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الاقليمي والأزمات العربية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية، حيث عبر الأمين العام عن تطابق رؤيته مع رؤية الرئيس سعيد في الموضوعين وضرورة استعادة الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة العربية وتفعيل دور الجامعة العربية في هذا الخصوص.