أنقرة (زمان التركية)- شنت السلطات في تركيا عملية اعتقال تستهدف طلاب عسكريين فصلوا من الدراسة وضباط صف بالجيش.

اعتقلت قوات الأمن التركية اليوم الاثنين، 16 عسكريًا، بينهم 13 طالبًا طُردوا من الكلية العسكرية، وضابط صف في الخدمة الفعلية، وجنديين مستقيلين.

القرار الذي أصدره مكتب المدعي العام في ولاية باليك أسير، نص على اعتقال 16 شخصا، ضمن عمليات أمنية متزامنة في مناطق “بيجاديتش، وبرهاني، ودرسنبي، وجونين، وسوسورلوك”.

يأتي ذلك تزامنا مع اعتقال 10 جنرالات متقاعدين بالبحرية التركية من بين الذين وقعوا على بيان ضد الانسحاب من اتفاقية مونترو.