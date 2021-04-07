واشنطن (زمان التركية)ــ بينما احتل جيف بيزوس المرتبة الأولى في قائمة أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 177 مليار دولار، جاء مراد أولكر في المرتبة الأولى بقائمة أغنى الأغنياء في تركيا بثروة تقدر ب 6.3 مليار دولار.

نشرت مجلة فوربس الأمريكية قائمة أثرياء العالم في عام 2021 لتكشف أن رئيس شركة أمازون جيف بيزوس في المرتبة الأول في العالم بثروة تقدر بـ 177 مليار دولار.

و في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد العالمي يمر بأزمة حادة بسبب كورونا، زاد بيزوس ثروته من 113 مليار دولار إلى 177 مليار دولار.

وفي تركيا احتل مراد أولكر رئيس مجلس إدارة شركة يلديز القابضة المركز الأول بثروة قدرها 6.3 مليار دولار في تركيا، وزادت ثروته بنسبة 46.5 في المائة مقارنة بعام 2020. احتل أولكر المرتبة 421 في العالم، بينما كان يحتل المرتبة 414 عالميا في العام الماضي.

واحتل أرمان كلتش المرتبة الثانية في تركيا بثروة قدرها 4.4 مليار دولار. بعد زيادة ثروته بنسبة 41.9٪ مقارنة بعام 2020، فيما احتل إيليجاك المرتبة 655 في العالم وأصبح أحد أغنى أغنياء تركيا في العالم.

وتصل ثروة أغنى 10 أشخاص في تركيا إلى 29.8 مليار دولار، كما ارتفع عدد المليارديرات بالدولار في تركيا من 23 إلى 27.

وارتفع عدد المليارديرات بالدولار في العالم الذي كان 2000 95 العام الماضي، بنحو الثلث إلى 2000 755 في عام 2021.

الولايات المتحدة حافظت على مكانتها باعتبارها أعلى الدول التي بها مليارديرات يمتلكون ثروة بالدولار حيث يبلغ عددهم 724 شخصًا. وزادت ثروة المليارديرات في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 تريليون دولار في العام الماضي و هكذا تصل إلى 4.4 تريليون دولار.

احتلت الصين المرتبة الثانية بـ 626 مليارديرا وثروة إجمالية قدرها 2.5 تريليون دولار. زادت ثروة المليارديرات الصينيين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنويًا.

ويعتبر تشونغ شانشان أغنى أغنياء في الصين بثروة بلغت 68.9 مليار دولار.

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/iste-en-zengin-10-turk-6357091/