أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة تدريبية تابعة لها في بحر إيجه قبالة سواحل مقاطعة إزمير.

وذكرت الوزارة على حسابها في “تويتر” أن الطائرة المنكوبة من طراز KT-1 تابعة لقيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثانية في إزمير، مضيفة أنها سقطت في البحر خلال تنفيذها طلعة تدريبية قبالة سواحل قضاء فوتشه.

وأكدت الوزارة نجاة قائدي الطائرة المنكوبة خلال أعمال البحث والإنقاذ التي انطلقت فورا، مشيرة إلى أن سبب الحادث لم يحدد بعد.

ويأتي ذلك بعد يومين من مصرع طيار جراء تحطم مقاتلة تابعة لمجموعة جوية بهلوانية ضمن الجيش التركي في ولاية قونية وسط البلاد.