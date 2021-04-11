أنقرة (زمان التركية) – قررت الحكومة التركية تشييد 6 سجون جديدة مقابل 556 مليون ليرة تركية.

الحكومة التركية لا تكف عن تشييد السجون، رغم الانتقادات الدولية لها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، تم الإعلان عن ستة من المناقصات الثمانية للسجون، وعليه بلغت التكلفة الإجمالية لستة سجون وقعت عقودها في الأشهر الثلاثة الأولى 556 مليون ليرة تركية.

وتم تطبيق ميزة سعرية بنسبة 15 في المائة لصالح الشركة المحلية في خمسة من المناقصات الستة.

وقال بيريفان كوركوت من جمعية المجتمع المدني في نظام تنفيذ العقوبات، إنه يوجد بالفعل 374 سجنًا في تركيا وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون 250 ألفًا 756 شخصًا، مشيرا إلى أن عدد السجناء الذي كان في حدود 50-60 ألفاً عام 2005، ازداد تدريجياً، حيث وصل عدد سجناء إلى 300 ألف قبل انتشار الوباء.

وبحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2020، فإن عدد نزلاء السجون التركية ارتفع بنسبة 115.3 في المائة بين عامي 2010 و 2020.

وبحسب تقرير وزارة العدل، تم تجديد 17 سجناً العام الماضي، ويستمر بناء سجون جديدة في 26 منطقة.

ووفق الوزارة يوجد في تركيا حاليا حوالي 300 ألف سجين. بعد أن كان الرقم في عام 2010، 120 ألفًا، وفي عام 2000 كان هناك 48 ألفًا 758 سجنا فقط.

يشار إلى وجود عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والكتاب والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون التركية بسبب انتقادهم نظام الرئيس رجب أردوغان.