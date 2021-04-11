أنقرة (زمان التركية) – سجلت الأندية الأربعة الكبرى في تركيا، خسائر كبيرة بسوق البورصة على مدار 9 أشهر.

أعلنت فرق” جالطة سراي وبشيكتاش وطرابزون سبور وفنربخشة”، التي قدمت الميزانية العمومية للأشهر التسعة بين 1 يونيو 2020 و 28 فبراير 2021، عن خسائرها.

كان جالطة سراي هو النادي الذي تعرض لأكبر خسارة، بلغت مليار و 319 مليون 978 ألف 101 ليرة في الفترة الماضية.

كان بشيكتاش ثاني نادٍ عانى من الخسائر خلال 9 أشهر بلغت قدرها 277 مليون 738 ألف 491 ليرة خسائر، بجانب خسائر الفترة الماضية بقيمة مليارو 536 مليون 713 ألف 98 ليرة.

أما فريق طرابزون سبور فبلغت خسائره 141 مليونًا و 813 ألف و 325 ليرة في فترة التسعة أشهر بما في ذلك فترتا تحويل، تكبدت 843 مليون و 241 ألف 62 ليرة في الفترة الماضية.

فنربخشة هو النادي الذي أمضى فترة التسعة أشهر بأقل خسارة بلغت 102 مليوناً و 429 ألفاً و 627 ليرة، بعد أن دخلت ميزانيته أموال من مبيعات لاعبين مثل فيدات موريك وجيلسون.