أنقرة (زمان التركية) – يتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة غدا الاثنين إلى تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم 14 وزيرا.

الوفد الليبي سيناقش مع نظرائهم الأتراك خلال الزيارة “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة)، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة” وفق ما أفاد الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة لوكالة لأناضول التركية الرسمية.

يشار إلى أن هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 آذار/ مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

ويضم الوفد إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.

كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.

وكانت ليبيا وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وكان تقرير نشره مؤخرا المرصد السوري لحقوق الإنسان زعم أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين عددهم 380 مسلحًا إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، في تحد للرغبة الدولية بإنهاء مظاهر العنف المسلح والتدخل الأجنبي في ليبيا.