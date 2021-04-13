أنقرة (زمان التركية) – تلقت شركة شايكور (Çaykur) الوطنية للشاي في تركيا، 35 ألف و412 طلب توظيف بعد إعلانها عن 300 وظيفة موسمية، فيما يعكس مشهد البطالة في البلاد.

وأعلنت الإدارة العامة لشركات الشاي (Çaykur) أنها ستقوم بتوظيف عمال في وظائف موسمية داخل 6 مصانع لإنتاج الشاي.

ونتيجة لتقدم نحو 35 ألفا و412 شخصا لهذا العدد المحدود من الوظائف تم إجراء قرعة داخل صالة يني شهير الرياضية المغطاة في ريزا.

هذا ولم يحضر المتقدمين للوظائف بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي شأن متصل تلقت مؤخرا بلدية أضنة 52 ألف طلب توظيف من بينهم 45 ألف من خريجي الجامعات، لشغل 200 فرصة عمل في وظائف سائق شاحنة وموظف مكتبي وعامل بالحدائق العامة.

وعلق رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، قائلا: “للأسف هذا هو الوضع الذي بلغته البلاد. هذه البطالة تسحق البلديات. هذه هي المرحلة التي ستبلغها البلاد عند إقامة هذا الكم من الجامعات وعدم توفير مجالات عمل وفقا لعدد خريجيها. الشباب عاجز ولا يسعه فعل شيء. نحن نعمل على مد اليد إليهم كلما كان هذا ممكنا، لكن يصبح الأمر صعبا عند مرحلة ما. هذا الوضع يسحقنا أيضا كبلديات”.

وتشير الإحصاءات الرسمية المعلنة مؤخرًا إلى أن تعداد البطالة في تركيا يبلغ 4 مليون و61 ألف شخص.