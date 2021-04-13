أنقرة (زمان التركية) – اقتصر معدل نمو مؤشر الإنتاج الصناعي التركي خلال شهر فبراير/ شباط هذا العام بنحو 8.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وعلى صعيد القطاعات الفرعية للصناعة ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفع مؤشر التعدين والمحاجر بنحو 15.9 في المئة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 9.3 في المئة، بينما تراجع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 0.8 في المئة.

وعلى صعيد القطاعات الفرعية للصناعة ومقارنة بالشهر السابق، تراجع مؤشر التعدين والمحاجر بنحو 2.3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنحو 0.2 في المئة وارتفع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 0.8 في المئة.