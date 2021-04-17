أنقرة (زمان التركية)- اعترفت اليونان رسميًا بالعقيدة العلوية، حيث وافقت على افتتاح أول “بيت جمع” للعلويين من أجل إقامة الشعائر الدينية والاجتماعية العلوية.

تم افتتاح بيت العبادة العلوي في منطقة “أفروس” اليونانية القريبة من الحدود التركية.

وقام أنجيلوس سيريغوس، نائب وزير التعليم المسؤول عن الشؤون الدينية، وعدد من المسؤولين بزيارة بيت العبادة العلوي، وتلقى معلومات حول الاجتماعات التي عقدت.

وبالإضافة إلى الصلاة، سيكون بيت العبادة العلوي قادرا على تقديم خدمات متنوعة لأهالي المنطقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم اليونانية، المسؤولة أيضًا عن إدارة أماكن العبادة، أنه استجابة للجهود الحميدة التي يبذلها العلويون من أجل السكان المحليين، سيتم حل جميع مطالبهم.

والعام الماضي تم افتتاح أول مسجد رسمي للمسلمين في العاصمة أثينا في خطوة تأخرت كثيرًا.

يشار إلى أن تركيا لا تعترف حتى الآن بـ “بيوت الجمع” المنتشرة في البلاد على أنها أماكن عبادة.