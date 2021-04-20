أنقرة (زمان التركية)- احتلت تركيا المرتبة الـ153 ضمن 180 دولة عالميا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.

التقرير الخاص بحرية الصحافة لعام 2021، يرصد وضع الإعلام في 180 دولة حول العالم.

المؤشر استند إلى استطلاعات أجريت مع الصحفيين والعلماء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من منتصف ديسمبر إلى نهاية يناير، كما أخذ في الاعتبار العنف ضد الإعلاميين وأحكام السجن.

ونشر التقرير المراكز التي احتلتها تركيا خلال السنوات الماضية في مؤشر حرية الصحافة، حيث احتلت المركز الـ 99 في العام 2002، والمركز الـ151 في العام 2016، ثم المركز الـ 155 في 2017، و157 في عامي 2018 و2019، و154 في العام 2020.

ومن بين 180 دولة، انخفض عدد الدول التي صنفت فيها حرية الصحافة على أنها “جيدة” إلى 12، وهو أدنى رقم على الإطلاق.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن الدول القمعية تستخدم تدابير وبائية لتقييد حرية الصحافة، وحذرت من أن “الديمقراطيات المتجذرة تواجه أيضًا صعوبة في تأمين قدرة الصحفيين على ممارسة مهنتهم أثناء الأزمة”.

كما أشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه خلال فترة الوباء الناجم عن فيروس كورونا، نشر العديد من رؤساء الدول والحكومات معلومات مضللة، واستشهد بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيمين البرازيلي والفنزويلي جاير بولسونارو ونيكولاس مادورو ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا. ولوحظ أن الزعماء في العديد من الدول استفزوا الصحافة مما تسبب في جو عدواني وغير آمن.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي تخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.