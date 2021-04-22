أنقرة (زمان التركية)- فتحت السلطات في تركيا تحقيقا ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بتهمة الإرهاب.

والتحقيق ضد كيلتشدار أوغلو يأتي بسبب حضوره اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد في كولومبيا في عام 2017، والذي شارك فيه الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم وألقى كلمة فيه.

كما يتم التحقيق أيضا مع الممثل التركي، لفانت أوزومجو، ورئيس اتحاد نقابات الحرف الثورية في تركيا، أرزو تشاركرز أوغلو، وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، على خلفية مشاركتهم في نفس المؤتمر.

ومن ضمن هؤلاء النواب الذين سيتم التحقيق معهم خورشيد جوناش، عثمان فاروق لوغ أوغلو، عثمان كوركوتوك، أوموت أوران.

يذكر أن صالح مسلم هو القائد السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي الذي تعتبره أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني والمصنف عندها على قائمة الإرهاب.

وكانت تركيا أعلنت في شباط/فبراير الماضي 2020 عن مكافأة بقيمة 4 ملايين ليرة لمن يسلمها صالح مسلم.