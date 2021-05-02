أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الثالث في ارتفاع معدل البطالة من بين 30 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمعدلات البطالة لشهر مارس الماضي أكد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه في العديد من البلدان بسبب وباء كورونا.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المركز الثالث من بين 30 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة سلب 13.4%.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية في مارس الماضي أن معدلات البطالة في تركيا خلال عام 2020، سجلت 13.2 في المئة، بإجمالي 4 مليون و61 ألف شخص.

كما أضاف التقرير أن تركيا أيضًا من بين البلدان التي لديها أدنى حد أدنى للأجور من حيث اليورو، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور موضع جدل كل عام تقريبًا لأنه لا يلبي احتياجات الموظفين.

ووفقًا للبيانات المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، كانت إسبانيا الدولة ذات أعلى معدل بطالة في كل من أوروبا وبين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكانت كولومبيا دولة أخرى ذات أعلى معدلات بطالة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تم الإعلان عن معدل البطالة الرسمي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في مارس بنسبة 14.3٪.