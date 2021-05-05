أنقرة (زمان التركية) – أطلقت قوات الأمن في تركيا حملة أمنية للقبض على 19 شخصًا صدر بحقهم قرارات اعتقال في سبع ولايات مركزها إسطنبول.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت قرارات اعتقال بحق 19 شخصًا بزعم كونهم من “الهيكل الطلابي المحدّث لحركة الخدمة”.

المشتبه بهم قاموا بإسكان العديد من الطلاب الوافدين على إسطنبول للالتحاق بالجامعة في مساكن طلابية مجانية.

ويدير الحملة الأمنية مكتب الجرائم التنظيمية والإرهابية بنيابة إسطنبول.

وفي هذا الإطار بدأت إدارة شعبة مكافحة جرائم التهريب بمديرية أمن إسطنبول ورئاسة منطقة إسطنبول بجهاز الاستخبارات حملات أمنية متزامنة في 7 ولايات للقبض على المشتبه بهم بزعم أنهم “يسيطرون على الطلاب العائدين إلى بلداتهم”.

وفي إطار الحملة الأمنية المتواصلة تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم وتواصل الفرق الأمنية تفتيش عناوينهم.