اسطنبول (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء، تسليم لقاحات (سبوتنيك في) الروسية المضادة لكوفيد-19 إلى تركيا.

وقال أردوغان إنه يتوقع إرسال شحنة اللقاحات من روسيا وفقًا لما هو مخطط له ضمن نطاق الاتفاق، حسبما أفادت الرئاسة في بيان مكتوب.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن تركيا وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي الأسبوع الماضي، بعد توقيع اتفاق مع روسيا لشراء 50 مليون جرعة. ومن المتوقع أن تصل الشحنة الأولى في مايو.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان وبوتين ناقشا أيضًا فرص التعاون في مكافحة المرض، وخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى شؤون إقليمية.