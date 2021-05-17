أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا مع عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسيب مطهرات اشترتها البلدية مع بداية تفشي فيروس كورونا.

ويخضع كل عمل تقريبًا لعمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، للفحص والتدقيق، فقبل عدة أيام تم فتح تحقيق بحقه بسبب “سلوكه المهين” خلال زيارة ضريح سلطان عثماني، حيث تم اعتبار وضعه يديه خلال ظهره خلال الزيارة بمثابة إهانة للسلطان العثماني.

وزارة الداخلية التركية بدأت تحقيقًا أوليًا بزعم أن الدولة تضررت من العطاء الخاص بالمطهرات.

وكانت بلدية إسطنبول قد اشترت 15 ألف لتر من المطهرات من شركة “إن اتش بي” في 19 مارس 2020، بالأمر المباشر، وذلك استنادًا للمادة 21 من قانون المناقصات.

التحقيق يتم استنادًا لقانون “محاسبة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين” في ادعاء التسبب في ضرر عام من خلال إجراء معاملات غير نظامية في العطاء.

وبينما لم يتم إجراء تحقيق أو إجراء ضد وزيرة التجارة السابقة روهحصار بيكان، عقب فضيحة شراء وزارة التجارة مطهرات من شركة يملكها زوجها، يتم التحقيق مع إمام أوغلو في إجراء تم تفسيره على أنه “سياسي”.

في المقام الأول، حيث كانت هناك حاجة ماسة للتحرك السريع لاحتواء الجائحة في الوقت الذي سجلت فيه إسطنبول أعلى إصابات على مستوى تركيا.