أنقرة (زمان التركية) – تقدمت تركيا رسميًا للمشاركة بمشروع التعاون الدائم المنظم (PESCO)، الذي يشكل إطارًا للجهود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع. من المتوقع أن تقف قبرص واليونان في وجه الرغبة التركية.

ووفق ما ذكرت وكالة “دويتش فيله” الألمانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أنقرة قدمت طلبًا رسميًا الأسبوع الماضي إلى هولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن تنسيق مشروع PESCO للمشاركة فيه.

وأوضح التقرير أن المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات والذي تريد تركيا المشاركة فيه يتضمن تحسين التنقل العسكري.

وخلال النصف الثاني من عام 2020، عندما ترأست ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تم تقديم وقبول اللائحة التي مهدت الطريق للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مشاريع PESCO.

ومن الممكن أن تشارك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المشاريع، بشرط أن تستوفي معايير سياسية وقانونية ومالية معينة. ويأتي على رأس هذه المعايير شرط أن تشارك الدولة المعنية قيم الاتحاد الأوروبي، وأن تتصرف في إطار مبادئ علاقات حسن الجوار مع دول الاتحاد الأوروبي، وألا تتخذ خطوات من شأنها أن تتعارض مع المصالح الأمنية والدفاعية المشتركة.

وفي اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في بداية مايو، تم منح الإذن للولايات المتحدة وكندا والنرويج للمشاركة في المشروع الذي تريد تركيا المشاركة فيه.

وبالنظر إلى التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يكون رد فعل اليونان وجمهورية قبرص -الجنوبية- على طلب تركيا سلبيا.

ويهدف PESCO إلى تحسين تنقلات الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع وسد نقاط الضعف في هذه المجالات.