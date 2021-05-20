نيقوسيا (زمان التركية)ــ استضافت جمهورية قبرص -الجنوبية- اجتماعا ثلاثيا لوزراء دفاع البلدان الثلاثة، تم خلاله التأكيد على العزم المشترك على تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، والسماح بمشاركة دول أخرى في التدريبات العسكرية.

وعقد وزير دفاع جنوب قبرص شارالامبوس بيتريدس ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس ووزير الدفاع المصري الجنرال محمد زكي اجتماعهم الرابع من أجل تحسين العلاقات العسكرية.

وشجب البيان المشترك للوزراء الثلاثة بعد الاجتماع الأعمال التي تنتهك الحقوق السيادية.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، أكد الوزراء العزم المشترك على زيادة تطوير التعاون في مجالات الدفاع والعسكري من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط.

وناقش الاجتماع أيضا إمكانية مشاركة دول أخرى في التدريبات العسكرية الثلاثية المشتركة، التي كثيرا ما تجريها قبرص واليونان ومصر.

كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثلاثي القادم لوزراء الدفاع في مصر عام 2022.

وصرح وزير دفاع قبرص -الجنوبية- بيتريديس أنه أبلغ الوزير اليوناني والمصري بأنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط وافتتاح ساحل مدينة فاروشا المغلقة وموقف الجانب التركي من القضية القبرصية.

ويأتي اللقاء في وقت تحاول فيه تركيا تحسين العلاقات مع مصر التي وسعت علاقاتها في الفترة الأخيرة مع اليونان.

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