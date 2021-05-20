أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في نقطتين سلبيتين.

وبلغت نسبة تركيا من حيث الشباب العاطلين عن العمل وغير المتعلمين 28.8 في المئة.

يأتي ذلك بينما بلغ متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 12.8 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أنه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في فئة الشباب بين 15 و24 عاما نحو 25.3 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب الذكور 22 في المئة وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشابات الإناث 31.7 في المئة.

وخلال الفترة عينها بلغت نسبة الشباب غير المدرج لا بالتعليم ولا بالقوى العاملة نحو 24.7 في المئة، حيث بلغت هذه النسبة في صفوف الشباب الذكور نحو 17.7 في المئة في حين بلغت هذه النسبة في صفوف الشابات الإناث 32.1 في المئة.

وبالنظر إلى نسبة الشباب غير المدرج لا بالتعليم ولا بالقوى العاملة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن تركيا تتصدر دول المنظمة في هذه الفئة بنسبة بلغت 28.8 في المئة تليها كل من إيطاليا وكولومبيا والمكسيك وكوستاريكا بنسبة بلغت 20 في المئة.

وخلال عام 2019 بلغ متوسط نسبة الشباب غير المدرج لا بالتعليم ولا بالقوى العاملة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 12.8 في المئة.

هذا وتضمنت قائمة أقل دول المنظمة في نسبة الشباب الغير مدرج لا بالتعليم ولا بالقوى العاملة كل من لوكسمبورغ وأيسلندا وهولندا وسويسرا والسويد والنرويج وألمانيا وسلوفينيا، حيث تراجعت نسبة الشباب الغير مدرج لا بالتعليم ولا بالقوى العاملة في تلك الدول دون 10 في المئة.