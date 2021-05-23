أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، إن تحالف الشعب الذي شكله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتكون من 3 دوائر بينها المافيا.

أوزال علق على سلسلة مقاطع الفيديو التي يواصل نشرها زعيم المافيا التركي، سادات بكر من منفاه، والتي يفضح خلالها النظام الحاكم وعلاقته مع المافيا.

أوزال ذكر أن تحالف الشعب الذي كونه أردوغان يتكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية ومنظمات الجريمة المنظمة “المافيا”.

وتابع أوزال: “هذا يشبه تشابك -شعار- الحلقات الأولمبية… يتكون تحالف الشعب من 3 دوائر، ولكن هناك مجموعة تقاطعات. المنطقة المظللة في المنتصف. يقف فيها سليمان صويلو وزير الداخلية”.

وأضاف أوزال أن صويلو لديه علاقات جيدة مع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وقادة المنظمات الإجرامية، وبالتالي هو نقطة التقاطع أو المنطقة المظللة.

يذكر أن بكر المقيم حاليا في الإمارات صدر بحقه قرار توقيف بتهمة تأسيس وزعامة تنظيم إجرامي.

وفي آخر تصريحاته زعم سادات بكر زعم تواطؤ أركان يلدريم، نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، مع وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو والأسبق محمد أغار، على تجارة المخدرات، وأن الأخير تورط في عملية اغتيال الصحفي التركي الشهير أوغور مومجو في التسعينات، موجهًا التهمة إلى تنظيمات إسلامية.

وسبق أن ادعى سادات بكر أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

واستهدف سادات بكر الذي كان مدافعا عن حكومة الرئيس رجب أردوغان، وزير الداخلية سليمان صويلو بعدما وصفه الأخير بأنه زعيم تنظيم إجرامي، حيث استنكر بكر هذا الوصف مشيرا إلى أنه كان هناك تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي وفر له الحماية الأمنية في بعض الأحيان.

ووصف سادات بكر، “صويلو” بزعيم تنظيم إجرامي خانع لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

وقال بكر إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده ورجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى خارج البلاد.

وتسبب سؤال طرحه مراسل وكالة الأناضول التركية الرسمية مصعب توران يوم الجمعة حول علاقة زعيم المافيا سادات بكر مع وزير الداخلية سليمان صويلو واستمرار الوزير في منصبه حتى الآن دون إجراء أي تحقيق ضده، في إنهاء عقد المراسل على الفور.